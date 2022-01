Milan, Corriere della Sera: "Contro lo Spezia Ibra dall'inizio"

"Contro lo Spezia Ibra dall’inizio", titola stamane il Corriere della Sera in vista della sfida di campionato contro lo Spezia, in programma domani a San Siro con fischio d’inizio alle ore 18.30. Sarà il campione svedese, dunque, a guidare l’attacco del Milan, con Giroud che si accomoderà in panchina dopo il bel gol realizzato in Coppa Italia contro il Genoa.