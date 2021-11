Milan, Corriere dello Sport: "Qualificazione appesa a un filo"

Si parla anche dei rossoneri sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, dopo il pareggio di ieri in Champions League. "Il Milan non va oltre l’1-1 con il Porto: qualificazione appesa a un filo", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Pioli deluso dalla prestazione con i portoghesi: "Siamo stati poco continui". E domenica un super derby".