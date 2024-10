Milan domato dal Napoli. Tuttosport: "Lukaku-Kvara, che diavoli"

vedi letture

Dopo la questione relativa al rinvio di Bologna, ci si aspettava in campo un Milan raggiante, riposato, che mangiasse campo ed avversari. Ed invece la formazione di Paulo Fonseca è stata domata dal Napoli, che dopo appena 5' ha aperto le marcature con Romelu Lukaku ed indirizzato la partita come l'aveva preparata.

Da quel momento il Milan ha avuto un sussulto d'orgoglio, un po' come successo a Leverkusen, ma spesso questo può anche non aiutare, perché alla fine il risultato recita 0-2 a favore dei partenopei. Chi è stato l'altro marcatore? Kvicha Kvaratskhelia, stella e beniamino del tifo azzurro, che a differenza di quella rossonera, Rafael Leao, in campo c'è stato ed ha fatto la differenza.

Ed è proprio a questi due campioni che Tuttosport ha dedicato il titolo alto della prima pagina di questa mattina, scrivendo: "Lukaku-Kvara, che diavoli".