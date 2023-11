Milan, due turni di squalifica a Giroud. CorSera: "Allarme rosso in attacco"

Il Milan tira un mezzo sospiro di sollievo riguardo alla squalifica per Olivier Giroud. Le giornate di squalifica potevano essere addirittura quattro, invece alla fine il giudice sportivo si è limitato a due: l'attaccante francese salterà quindi come previsto le partite con Fiorentina e Frosinone. Una squalifica dovuta agli insulti all’arbitro Abisso nel finale di Lecce-Milan 2-2, per la quale il club non farà ricorso.

Come sottolinea il Corriere della Sera, anche se nel merito aveva ragione Giroud perché il salentino Pongracic aveva commesso un fallo di mano nel tentativo di fermarlo, il suo atteggiamento non è comunque accettabile. Visto anche l'infortunio di Leao, dopo la sosta l'emergenza in attacco si fa ancora più evidente. Pioli dovrà affidarsi ancora una volta all’oggetto misterioso Jovic, mentre per il futuro si pensa già ad altri nomi: su tutti quello di Jonathan David del Lille.