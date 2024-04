Milan e Inter su Zirkzee. L'apertura della Gazzetta: “Derby per un’altra stella”

Il derby tra Inter e Milan prosegue anche sul mercato. L’apertura de La Gazzetta dello Sport, infatti, parla di un interesse per Joshua Zirkzee da parte delle due milanesi. Il Bologna valuta l’olandese 60 milioni. Fabbian e Carboni la cassa nerazzurra. I rossoneri, oltre ad avere i soldi e la carta Saelemakers da giocarsi, possono garantirgli una maglia da titolare e un ruolo da protagonista assoluto nell'attacco milanista.

Ovviamente il Diavolo tiene aperte anche altre piste perchè Zirkzee piace molto anche in Premier League dove Arsenal, Aston Villa e Manchester United sono sulle sue tracce: nelle ultime settimane, i dirigenti di via Aldo Rossi, per esempio, hanno rafforzato i contatti per Guirassy dello Stoccarda, così come restano vive le piste che portano a Sesko del Lipsia e David del Lille.