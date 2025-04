Milan, Gimenez sta meglio: dovrebbe tornare a disposizione contro l'Atalanta

vedi letture

Santiago Gimenez, che ha saltato la trasferta di venerdì sul campo dell'Udinese in quanto ancora dolorante al fianco infortunato contro la Fiorentina, sta meglio e, salvo sorprese, domenica sera contro l'Atalanta a San Siro dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Sergio Conceiçao. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Due giorni di riposo, martedì la ripresa degli allenamenti

Qualcosa in più sulle condizioni di Gimenez si saprà martedì quando è in programma a Milanello la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico portoghese. I prossimi impegni della formazione rossonera sono Milan-Atalanta domenica alle 20.45 e il derby valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter che si giocherà mercoledì 23 aprile (si ripartirà dall'1-1 della gara di andata)