"Tutti pazzi per Retegui", titola così nella prima pagina odierna Tuttosport. Come annunciato dal Ministro dell'Economia argentino, sono già arrivate cinque proposte in sette giorni per l'attaccante italoargentino, di cui tra dalla Serie A: Milan, Inter e Atalanta.