Milan, Juve, Como e Roma in 6 punti. Il CorSport: "Non finisce qui"

Milan, Juve, Como e Roma in 6 punti. Il CorSport: "Non finisce qui"MilanNews.it
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Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Ieri Milan-Juventus è finita in parità, risultato che forse fa più contenta la formazione di Massimiliano Allegri che riesce a tenere a debita distanza, ovvero 6 punti, il quinto posto. Eppure, a 4 giornate dalla fine, ogni discorso per la Champions League è ancora aperto, anche perché per la matematica servono ancora 6 punti, quanto meno al Diavolo. 

Ci aspetta dunque un finale di stagione super acceso per quanto riguarda il quarto posto, con Il Corriere dello Sport che questa mattina parlando di bagarre Champions ha titolato in prima pagina: "Non finisce qui". Da capire alla fine chi tra Milan, Juventus, Como e Roma la spunterà. 