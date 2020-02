Milan, La Gazzetta dello Sport: "Avviso a Pioli"

C’è spazio anche per le vicende del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sul futuro della panchina milanista. "Avviso a Pioli", titola la rosea, che poi aggiunge: "L’idea di puntare a un big della panchina come garanzia Champions". E ancora, sempre in taglio alto: "Il rebus allenatore e la dipendenza da Ibra, in campo anche in Coppa con la Juve".