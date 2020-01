La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina al ritorno in Italia di Ibrahimovic, atteso oggi a Milano (alle 11 l’arrivo a Linate, poi le visite mediche presso la clinica La Madonnina). "Ibra day", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre di spalla: "Zlatan-bis, lo sbarco. Una scossa per il Milan. Befana show a San Siro".