La Gazzetta dello Sport parla del Milan a pagina 11, soffermandosi su Ibrahimovic. "La rincorsa di Ibra", titola la rosea, che poi aggiunge: "Il polpaccio migliora e Zlatan ci crede". L’attaccante rossonero - si legge - ha un "pensiero stupendo: tornare per Lecce". Il fuoriclasse svedese, dunque, è "sempre più ottimista" e "vorrebbe provare a esserci per la ripresa del Milan in A".