La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina ai rossoneri. "Scamacca e Ibra show", titola la rosea, che poi aggiunge: "Il Milan tratta per la punta del Genoa. Il Festival di Sanremo prenota Zlatan". Ancora mercato: "Per gennaio caccia anche a un difensore: Simakan o Kabak".