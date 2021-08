"Tutti per Giroud", titola La Gazzetta dello Sport in vista dell’esordio del Milan in campionato. "In attesa di Ibra - scrive la rosea a pagina 6 - grandi manovre dietro al francese. Contro la Sampdoria, l’idea di Pioli è quella di schierare Saelemaekers, Diaz e Leao in appoggio al centravanti".