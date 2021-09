Si parla anche del big match in programma oggi a San Siro sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Oggi Cito sfida Ibra", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Milan-Lazio nel segno degli attaccanti". In campo, in questa domenica tutta da vivere, anche le altre big: "Inter con la Samp. Roma-Sassuolo, Mou (a quota mille) per restare in testa".