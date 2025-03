Milan, sarà Furlani a scegliere il nuovo ds: già da questa settimana l'ad inizierà gli incontri con i candidati

Nei giorni scorsi, Giorgio Furlani, amministrato delegato del Milan, è volato negli Stati Uniti per incontrare Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club rossonero. Durante questo summit è stata di fatto ribadita la centralità dell'ad milanista nelle decisioni che riguardano tutte le aree della società di via Aldo Rossi, compresa quella sportiva. Per questo, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, sarà Furlani a scegliere il nuovo direttore sportivo del Milan. Già da questa settimana inizieranno gli incontri con i potenziali candidati al ruolo. Una volta conclusi gli appuntamenti, l'ad tirerà le somme e prenderà la sua decisione.

Intervistato da DAZN prima di Lecce-Milan, Geoffrey Moncada, dt rossonero, ha dichiarato sulla ricerca del nuovo direttore sportivo: "Penso che nel calcio il ruolo di Direttore Sportivo è importante. Se c’è una persona che in questo momento può aiutare l’AC Milan sì, la valutiamo. Però senza stress. Dobbiamo guardare insieme. Il lavoro del Direttore Sportivo è importante”.