Milan, si prova a fare cassa con giocatori non più al centro del progetto: gli identikit sono quelli di Theo, Chukwueze, Thiaw e Musah

Senza la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan ha circa 100 milioni di euro di introiti in meno che in qualche modo dovrà recuperare. Il modo più semplice sarebbe ovviamente quello di vendere un big, come per esempio Tijjani Reijnders che è finito nel mirino del Manchester City. Ma la rinascita del Diavolo non può iniziare con la cessione del miglior giocatore di questa stagione e per questo deve provare ad ogni modo a tenersi un gioiello come il centrocampista olandese.

Per questo motivo, il Milan sta lavorando ad un piano B per recuperare i mancati introiti della Champions League: l'idea è di fare cassa con la cessione di quei giocatori che non sono più al centro del progetto tecnico (anche perché giocando solo il campionato non servirà una rosa troppo ampia): gli identikit sono quelli di Theo Hernandez, Chukwueze, Thiaw, Musah. Lo riferisce il Corriere della Sera.