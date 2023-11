Milan, tempo di riflessioni. Le prime pagine dei quotidiani sportivi

Con la pausa per le nazionali che ha preso il sopravvento, per il Milan è tempo di riflessioni sull'immediato futuro sia a livello di mercato che per risollevare le prestazioni di una squadra che appare in grande difficoltà. Questa mattina solo due giornali sportivi parlano dei rossoneri in prima pagina.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul casting per l'attacco e scrive: "Un David per il Milan". Nel sottotitolo specifica: "Scende il prezzo del 9 del Lilla. A gennaio si può". Per il QS, invece, si guarda più a cosa non sta andando in questo momento nella rosa rossonera: "E' un Diavolo vulnerabile. Pioli, serve uno scatto".