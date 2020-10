C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. "C’è il Rio Ave, la porta d’Europa", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge sempre in taglio alto: "Alle 21 (DAZN) spareggio in Portogallo per entrare nella fase a gironi. Senza Ibra e Rebic, riecco Colombo".