Milan, Tuttosport titola: "Calabria, aria di addio"

Iniziano i primi incontri di mercato a Casa Milan. Ieri pomeriggio, Alessandro Lucci si è recato nella sede milanista di via Aldo Rossi per parlare del futuro di Calabria. Come riporta Tuttosport, il terzino è in uscita e ha diverse squadre interessate a lui (tra le quali il Bologna). Il giocatore vuole tornare a giocare con continuità, ma il club non può garantirgli ciò che chiede. Una sua eventuale cessione rappresenterebbe una plusvalenza pura da iscrivere nel prossimo bilancio.