Milan, Tuttosport titola: "Piace pure Ekitike ma al Psg ci sono meno margini"

vedi letture

Non solo Armando Broja, il Milan sul suo taccuino per il nuovo centravanti ha appuntato anche il nome di Hugo Ekitike, classe 2002 del Psg che i capitolini considerano in uscita dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Tuttosport titola: "Piace pure Ekitike ma al Psg ci sono meno margini". Questo vuol dire che il club francese, pur considerando il calciatore in uscita, non fa sconti e non aprirebbe, per esempio, a una soluzione in prestito. In più, al momento, Ekitike potrebbe essere inserito come contropartita nella trattativa che il Paris ha imbastito con l'Eintracht per portare Kolo Muani all'ombra della Torre Eiffel.