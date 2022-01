"Pioli scatena Ibra e Leao". È il titolo che l’edizione odierna di Tuttosport dedica in prima pagina ai rossoneri, in campo oggi alle 12:30. "Milan a Venezia per il sorpasso", aggiunge il noto quotidiano in taglio laterale, visto che la squadra milanista giocherà prima dell’Inter, impegnata in serata a San Siro con la Lazio.