Milan, un’altra delusione. La Gazzetta in apertura: “Bologna in Paradiso”

L’incubo è servito. Nella partita più importante e decisiva della stagione, il Milan ha fallito perdendo la finale di Coppa Italia il Bologna di Vincenzo Italiano.

Decisivo il gol a pochi minuti dall’inizio della ripresa di Ndoye, che recuperato proprio per questa partita, non ha deluso il suo allenatore né tanto meno la sua gente, permettendo al Bologna di tornare a vincere un trofeo a 51 anni dall’ultima volta. In merito alla vittoria rossoblù La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato in apertura “Bologna in Paradiso”, parlando invece di un’altra delusione per il Milan.