All'indomani del pareggio per 2-2 tra Napoli e Milan, La Gazzetta dello Sport titola così: "La forza del Diavolo". I rossoneri, dopo essere passati in vantaggio con Theo Hernandez, vanno sotto 2-1, ma, nonostante la stanchezza, non mollano fino alla fine e pareggiano ad un quarto d'ora dalla fine con Kessie su rigore. La corsa verso l'Europa del Milan continua.