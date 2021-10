Napoli-Milan, La Gazzetta dello Sport titola: "Fuga per due"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alle squadre che comandano la classifica di Serie A. "Fuga per due", titola la rosea, che poi aggiunge: "Spalletti eguaglia Sarri, Pioli fa un record storico. E dietro loro c’è il vuoto". Soffermandosi sui rossoneri, poi, il noto quotidiano scrive: "Il Milan ci crede con la miglior partenza e Ibra-Giroud".