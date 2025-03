Napoli nel mirino. Il CorSport: "Fofana si ricarica, la sosta servirà per riaverlo al top"

Come accaduto per la sosta di novembre, anche in questa il CT della Francia Didier Deschamps ha deciso di lasciare a casa Youssouf Fofana (LEGGI QUI tutti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali), che non ha di certo vissuto un febbraio semplice, tra prestazioni sottotono ed esclusioni a sorpresa.

Nell'ultima partita di campionato contro il Como, però, il centrocampista ha dato parvenza di quel giocatore dominante che per 30 partite consecutive è sceso in campo da titolare, un vero e proprio record. Questa però non è servita a far cambiare idea a Didier Deschamps, che potrebbe però tornare a convocare Fofana nel momento in cui dimostri di essere tornato ai suoi livelli. Accettata quest'esclusione al francese non resta che sfruttare al meglio questi 15 giorni per farsi trovare pronto in vista dell'importantissima trasferta di Napoli. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "Fofana si ricarica, la sosta servirà per riaverlo al top".