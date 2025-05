Niente fretta, ci sarà modo e tempo di pensare alla finale. Il CorSport: "Conceiçao: un passo alla volta"

Nella conferenza stampa di ieri si è potuto constatare come in Conceiçao i sentimenti predominanti fossero la rabbia e la delusione per i risultati poco esaltanti che il Milan ha collezionato in campionato sotto la sua gestione. Oggi il Diavolo è nono in classifica e fuori da tutto, aggrappato ad un'ultima partita per cercare di centrare la qualificazione quanto meno alla prossima Europa League: la finale di Coppa Italia.

Prima della sfida del prossimo 14 maggio, però, il Milan deve prima affrontare il Genoa e poi proprio il Bologna in campionato, sfide alle quali il tecnico portoghese vuole dare la giusta importanza per cercare comunque di terminare a testa alta questa stagione. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha titolato "Conceiçao: un passo alla volta", rifacendosi proprio alle parole in conferenza stampa del lustiano, che ieri in conferenza stampa ha detto: "Ogni giorno cerchiamo di essere una squadra più forte Pensiamo prima al Genoa, poi alle due gare col Bologna".