Non ci sono dubbi. Il QS: "Il Diavolo ha già deciso: Conte l'uomo per il rilancio"

Ci sono pochissime possibilità di continuare a vedere Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione. Il futuro dell'allenatore portoghese è infatti legato alla Champions League, obiettivo che oggi dista 6 punti in classifica. Considerando gli anni a Porto, il lusitano cercherà di aggrapparsi all'orgoglio dei suoi giocatori in questo finale di stagione per cercare di completare la rimonta in classifica e di conseguenza stravolgere le carte in tavola, ma l'impressione è che il dado sia tratto.

Il Milan cambierà allenatore, e chi siederà in panchina sarà ovviamente scelto dal nuovo direttore sportivo. Stando ai colleghi del Quotidiano Sportivo, però, dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero già preso questa decisione, convinti che sia la soluzione migliore. Nel taglio alto della prima pagina di oggi si può infatti leggere "Il Diavolo ha già deciso: Conte l'uomo per il rilancio", lo stesso Conte che domenica sarà però avversario del Milan in una sfida da dentro o fuori, sia per i rossoneri che per il Napoli.