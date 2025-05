Verso la finale di Coppa Italia, Tuttosport: "Fofana il grande dubbio per Roma"

In vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma tra una settimana esatta, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Fofana il grande dubbio per Roma". A Milanello verranno valutate con grande attenzione le condizioni di Youssouf Fofana, uscito lunedì al 28' di Genoa-Milan per un problema alla pianta del piede sinistro. In realtà il centrocampista francese aveva già accusato dei fastidi nel corso della passata settimana, ma aveva stretto i denti anche davanti alla contemporanea indisponibilità di Warren Bondo che, sulla carta, sarebbe il suo sostituto naturale.

In casa rossonera non c'è aria di preoccupazione, ma venerdì in campionato sempre contro il Bologna il centrocampista francese non ci sarà perchè non si vogliono ovviamente correre rischi visto che pochi giorni dopo è in programma la finale di Coppa Itala. Si attendono anche novità su Tammy Abraham, che si è fermato a causa di un risentimento al retto femorale della coscia destra. Anche per lui c’è la volontà di non rischiare nulla per arrivare al massimo della condizione a Roma.