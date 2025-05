Milan, Fofana non verrà rischiato venerdì: Conceiçao lo vuole al top per la finale di Coppa Italia

Lunedì contro il Genoa, Youssouf Fofana è stato costretto al cambio al 28' del primo tempo per un problema al piede sinistro. Non è nulla di preoccupante, ma si tratta di un fastidio da gestire per averlo al top nella finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma contro il Bologna. Il centrocampista francese è alle prese con una leggera infiammazione e ha già iniziato le cure a Milanello. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Fofana non è a rischio per la finale contro i rossoblù di mercoledì prossimo. Sergio Conceiçao non lo rischierà venerdì in campionato sempre contro la formazione emiliana di Vincenzo Italiano perchè punta ovviamente a schierarlo titolare nella finale di Coppa Italia in mezzo al campo in coppia con Tijjani Reijnders.

Intervistato da DAZN dopo Genoa-Milan, Conceiçao ha parlato così dell'infortunio di Fofana: "Ha avuto un piccolo problema al piede, anche durante la settimana ha fatto uno sforzo per potersi allenare. Ha sentito riacutizzarsi la situazione. Ha un piccolo problema, penso niente di speciale. Dobbiamo gestirlo, tutti sono importanti, tutti i giocatori".