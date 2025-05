Verso Milan-Bologna di campionato: Gimenez si candida per un posto da titolare

vedi letture

Tra una settimana è in programma la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, ma pochi giorni prima, venerdì, le due squadre si affronteranno in campionato a San Siro. In vista di questa sfida, Santiago Gimenez, entrato bene in campo lunedì in casa del Genoa, si candida per una maglia da titolare visto che Tammy Abraham è infortunato (ma è recuperabile per la finale), mentre Luka Jovic è il candidato numero uno a partire dal primo minuto nella finale di Coppa Italia. Lo riferisce oggi La Gazzetta dello Sport.

Intervenuto in conferenza stampa dopo Genoa-Milan, Gimenez ha dichiarato: "Sto bene. Voglio stare molto bene. Abbiamo una finale di Coppa Italia di fonte e sono molto contento di stare in questa squadra. Sono motivato per questa finale e farò di tutto per scrivere la storia di questo club vincendo un titolo. Allenamento dopo allenamento si sente l’unione di questa squadra. Come definirei questa stagione? Credo che questa stagione si possa definire, dal punto di vista personale, di apprendimento. Confido in me. Sono tranquillo che avremo partite importanti, sono contento di essere qui".