Non solo Giroud, la Stampa: "Pesano gli infortuni nelle nazionali"

Ogni anno tornano le pause per le nazionali e ogni anno, puntuali, arrivano i primi infortuni per i giocatori dei vari club. Un problema che da sempre viene dibattuto e con cui ciclicamente squadre grandi e piccole devono fare i conti. Il Milan ha tremato per Olivier Giroud che ora è da valutare per il derby; la Juve dovrà fare i conti con l'infortunio di Federico Chiesa, la Roma con quello del capitano Lorenzo Pellegrini. La Stampa questa mattina, non a caso, parla della questione titolando: "I gioielli tornano a casa da Chiesa a Giroud, pesano gli infortuni nelle nazionali".