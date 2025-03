Nuovo ds Milan: per il CorSera né Paratici né Tare convincono tutti. Si valutano anche altri profili come D'Amico

In via Aldo Rossi saranno settimane importanti le prossime perchè dovrà essere presa una decisione fondamentale per il futuro del Milan, vale a dire dovrà essere nominato il nuovo direttore sportivo, una scelta che non può essere assolutamente sbagliata. Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, la rosa dei candidati, invece di restringersi, si è ampliata: nè Fabio Paratici (sul quale pesa la squalifica e un processo penale ancora in corso per i bilanci Juve) né Igli Tare (pare non amato da Ibrahimovic) sembrano infatti convincere tutti a Casa Milan e per questo si stanno valutando anche altri profili come per esempio quello di Tony D'Amico.

Intervistato da DAZN prima di Lecce-Milan, Geoffrey Moncada, dt rossonero, ha dichiarato sulla ricerca del nuovo direttore sportivo: "Penso che nel calcio il ruolo di Direttore Sportivo è importante. Se c’è una persona che in questo momento può aiutare l’AC Milan sì, la valutiamo. Però senza stress. Dobbiamo guardare insieme. Il lavoro del Direttore Sportivo è importante”.