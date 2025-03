Nuovo San Siro: l'offerta di acquisto non è ancora arrivata e il sindaco Sala convoca Milan e Inter

Nei giorni scorsi, Milan e Inter avrebbero dovuto consegnare al Comune di Milano la loro offerta di acquisto di San Siro e delle aree circostanti, ma a Palazzo Marino non è arrivato nulla. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il piano dei club non è pronto in quanto ci sarebbero ancora delle divergenze da risolvere tra i due club.

Il sindaco Giuseppe Sala ha però fretta di definire la questione del futuro di San Siro e per questo avrebbe scritto una lettera a rossoneri e nerazzurri per chiedere il punto della situazione e per convocare i rappresentanti delle due società per la giornata di oggi se, come probabile, la proposta di acquisto non arriverà questa mattina.