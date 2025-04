Offerta definitiva del Milan a Maignan, la Gazzetta: "È l'ora della scelta"

vedi letture

La stagione di Mike Maignan, come quella di diversi suoi compagni rossoneri, è stata una continua oscillazione tra alti e bassi. Il portiere rossonero ha mostrato alcuni significativi passaggi a vuoto, su tutti quello di Rotterdam nell'andata del doppio confronto con il Feyenoord ma anche errori contro Cagliari e Lazio per citarne altri due, ma ha anche sfornato prestazioni da antico Mike come le ultime due contro Inter in Coppa Italia e Fiorentina in campionato. In questa stagione, poi, è diventato anche il capitano del Milan.

Ora, come scrive la Gazzetta dello Sport, c'è da decidere sul rinnovo di contratto, a inizio stagione certo e oggi un pochino più in discussione. A frenare il club le prestazioni non sempre perfette che hanno visto il Milan fare una nuova offerta di solo un milione in più per il rinnovo rispetto allo stipendio attuale. Scrive la rosea: "Maignan, dentro o fuori. Nuova offerta Milan, rinnovo da 4.5 milioni. È l'ora della scelta". Nel sottotitolo si legge: "La stagione altalenante ha riportato a vedere i termini dell'accordo: il portiere guadagnerebbe un milione in più. Per il club è l'offerta definitiva". In altre parole, prendere o lasciare.