Opportunità sul mercato, il CorSport: "Guirassy, il Milan è volato a Stoccarda"

Manca ancora poco meno di un mese all'apertura del mercato di gennaio ma il Milan inizia già a fare sul serio. I rossoneri stanno pensando concretamente di muoversi per portare un altro attaccante alla corte di Stefano Pioli, nell'infinita ricerca ancora mai conclusa per il ruolo di vice Giroud. Il Corriere dello Sport questa mattina titola: "Guirassy, il Milan è volato a Stoccarda".

Serhou Guirassy è uno dei nomi più alti sulla lista di via Aldo Rossi. Originario della Guinea, 27 anni, sta vivendo una prima parte di stagione da sogno con lo Stoccarda: ha realizzato 16 gol in 11 partite in campionato. Nelle scorse settimane Moncada è volato in Germania e ha avuto contatti con giocatore ed entourage. Intanto emerge una clausola da poco meno di 20 milioni che potrebbe fare al gioco del club rossonero: una cifra abbordabile, considerando il mercato odierno.