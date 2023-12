Pioli nei guai, Repubblica: "Tre gare per salvarsi ma il futuro è di Conte o De Zerbi"

vedi letture

Stefano Pioli siede su una panchina traballante. Dopo Salerno, la posizione del tecnico rossonero è sempre più incerta e la sensazione è che la gara con il Sassuolo (ma anche le due successive in Coppa Italia e contro l'Empoli) risulterà decisiva. La Repubblica questa mattina, in merito al momento del mister di Parma, scrive: "Pioli sempre nei guai, tre gare per salvarsi ma il futuro del Milan è di Conte o De Zerbi".

Se Pioli è nei guai per la stagione in corso, figuriamoci se è possibile immaginarselo sulla panchina rossonera all'inizio della prossima, nonostante i due anni ancora sul suo contratto. A remare contro il tecnico c'è la grave situazione infortuni per la quale il club vorrebbe operare dei cambi nello staff ma anche il rendimento scarso dei top player come Leao e Theo. Per questo si pensano già ai nomi per il futuro con Antonio Conte che rimane sempre un'opzione molto appetibile. Un'altra suggestione potrebbe essere Roberto De Zerbi del Brigton.