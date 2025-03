Pressioni europea per Milan e Juventus, CorSport: "Uno salta"

vedi letture

Pressioni Champions per Juve e Milan, l'apertura del Corriere dello Sport: "Uno salta"

"Uno salta" questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ultimi 900 minuti del campionato con Juventus e Milan che si giocano un posto in Europa. L'eliminazione della Roma porterà sicuramente l'Italia ad avere quattro squadre in Champions ed allora il cammino di bianconeri e rossoneri diventa sempre più tortuoso.

Il programma completo della 29ª giornata

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce 2-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma DAZN

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona DAZN

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como DAZN

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Roma-Cagliari DAZN

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN

La classifica aggiornata

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 60 (28)

Atalanta 58 (28)

Juventus 52 (28)

Lazio 51 (28)

Bologna 50 (28)

Roma 46 (28)

Fiorentina 45 (28)

Milan 44 (28)

Udinese 40 (28)

Torino 35 (28)

Genoa 35 (29)

Como 29 (28)

Cagliari 26 (28)

Verona 26 (28)

Lecce 25 (29)

Parma 24 (28)

Empoli 22 (28)

Venezia 19 (28)

Monza 14 (28)