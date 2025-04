Può restare. Il CorSport: "Blindare Walker: il primo passo per il nuovo ds"

Continua il casting dalle parti di Casa Milan per quanto concerne il discorso relativo al nuovo direttore sportivo. In settimana l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha nuovamente incontrato a Roma Igli Tare (che resta un papabile candidato), ma neanche questa volta c'è stata la fumata bianca con l'ex dirigente della Lazio.

Fare questa scelta è necessario non solo per cominciare a programmare la prossima stagione, ma anche per cercare di capire come strutturare e/o modificare la squadra in alcuni suoi interpreti. Il direttore sportivo avrà diversi compiti, su tutti quello di mettere bocca sul futuro di alcuni giocatori, come ad esempio Theo Hernandez, Mike Maignan e Kyle Walker. E proprio sul terzino inglese, in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Blindare Walker: il primo passo per il nuovo ds".