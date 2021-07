QS: "Ecco Giroud, Milan attacca"

"Ecco Giroud, Milan attacca": apre così questa mattina il Quotidiano Sportiva che riporta dell'arrivo ieri sera a Milano di Olivier Giroud che oggi diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero. Ma il mercato in attacco del club di via Aldo Rossi non si ferma qui visto che il Diavolo vuole prendere anche un attaccante giovane che possa crescere al fianco di due centravanti esperti come il francese e Ibrahimovic.