QS: "I tormenti del Diavolo. Conceiçao cambia ancora"

Ancora una sfida decisiva per il Milan che quest'oggi affronta il Lecce al Via del Mare. Nel match delle 18 è atteso un cambio di passo da parte della formazione rossonera che arriva da due sconfitte contro due dirette avversarie: prima quella nel recupero del Dall'Ara con il Bologna, poi l'ultima contro la Lazio a San Siro. "I tormenti del Diavolo. Conceiçao cambia ancora" titola a riguardo l'edizione odierna del Quotidiano Sportivo. Il riferimento è alle vicissitudini di casa Milan, dentro e fuori dal campo. Per provare un cambio di rotta, oggi attese scelte nuove da parte del tecnico a partire da Leao che non partirà titolare.

DOVE VEDERE LECCE-MILAN

Data: sabato 8 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: Via del Mare

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it