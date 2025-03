QS: "Il Milan si prepara a sfoltire la rosa in estate"

Il Quotidiano Sportivo scrive questa mattina che il Milan in estate non dovrà pensare solo a rinforzarsi con alcun colpi in entrata, ma lavorerà anche per sfoltire la rosa. Tra i giocatori che dovrebbero lasciare il club rossonero in estate ci sono per esempio Divock Origi, ormai da tempo fuori rosa, ed Emerson Royal, che a gennaio prima di infortunarsi era stato vicinissimo alla cessione al Galatasaray.

Futuro Emerson Royal: parla il papà

Nei giorni scorsi, il papà di Emerson Royal ha rilasciato una bella intervista a Milannews.it (clicca qui per leggere l'intervista integrale) nella quale ha commentato anche le voci di mercato a gennaio che volevano il figlio ad un passo dal Galatasaray: "Per noi, non c'è mai stata una trattativa concreta. Non credevamo che sarebbe successo e ne sapevamo poco. È stato un rumor che è apparso e scomparso rapidamente".