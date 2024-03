QS: "Leao, gol e fuga. Pioli sorride, Rafa torna subito"

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Leao, gol e fuga. Pioli sorride, Rafa torna subito". Autore del bellissimo gol che ha aperto le marcature del Portogallo contro la Svezia, il numero 10 rossonero, come altri suoi compagni, non parteciperà alla prossima partita amichevole della nazionale portoghese contro la Slovenia in programma martedì sera.

Leao, come anticipato ieri da Milannews.it (clicca QUI per leggere la news), godrà di qualche giorno di riposo prima di rientrare all'inizio della prossima settimana a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo impegno del Milan in Serie A in casa della Fiorentina (sabato prossimo alle 20.45).