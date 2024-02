Rabbia rossonera dopo l'Atalanta: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

C'è rabbia in casa Milan dopo il pareggio contro l'Atalanta: la sensazione è che il rigore concesso alla Dea, come peraltro ammesso anche da Gasperini a fine gara, sia molto generoso. Allo stesso tempo c'è anche una sensazione di rimpianto: i rossoneri hanno dominato sul piano del gioco e delle occasioni ma sono riusciti a produrre solamente un gol nell'arco dei 90 minuti, complice un po' di imprecisione ma anche un Carnesecchi in grande forma. Di seguito vengono riportate le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani.

La Gazzetta dello Sport in taglio basso titola così: "Milan, pari e rabbia". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Gol gioiello di Leao, il pari su rigore. Pioli contro Orsato". Il Corriere dello Sport quasi non parla di Milan-Atalanta in prima pagina ma cita solo la Dea quasi di passaggio: "Inzaghi ipoteca il titolo. Mercoledì il recupero con Gasp, che ieri sera ha bloccato il Milan". Per Tuttosport invece il titolo recita: "L'Atalanta ferma il Milan. Pioli, altro stop: a - 4 da Allegri". Quindi nel sottotitolo: "Koopmeiners su rigore risponde alla magia di Leao: per i rossoneri un punto in due partite". Infine c'è il QS che questa mattina scrive: "Leao chiama, Koop risponde. Diavolo e Dea fanno a metà".