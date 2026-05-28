Rangnick nuovo dt rossonero? L'apertura della Gazzetta: "Milan, chi si rivede"

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Dopo averlo sfiorato nel 2020, quando fu ad un passo dal diventare l'allenatore del Milan, ora Rangnick potrebbe diventare il nuovo dt rossonero

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina sul possibile sbarco in rossonero di Ralf Rangnick come nuovo direttore tecnico del club di via Aldo Rossi: "Milan, chi si rivede". Già nel 2020 il tedesco era stato ad un passo dal Diavolo quando gli venne offerta la panchina milanista, ma poi i dirigenti rossoneri decisero di confermare Stefano Pioli. Stavolta arriverebbe con un ruolo diverso, vale a dire quello di capo dell'area tecnica.

Martedì Rangnick ha incontrato a Vienna Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, ai quali ha dettato le sue condizioni per accettare il nuovo ruolo al Milan: prima di tutto vuole scegliere il nuovo allenatore, poi vuole portare con sé i suoi uomini, soprattutto quelli dell’area scouting, e riorganizzare secondo la sua filosofia le giovanili e la ricerca di talenti. Il patron milanista sta ora riflettendo se accettare o meno queste condizioni e dovrebbe dare una risposta al tedesco entro pochi giorni.