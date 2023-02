Repubblica così alla vigilia del derby: "Milano indifesa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milano indifesa", questo il titolo scelto questa mattina da Repubblica, all'interno delle sue pagine dedicate allo sport, per presentare il derby di Milano che si giocherà domani sera a San Siro, ore 20.45. Sono lontani gli ultimi due mesi di febbraio in cui questa partita era stata uno spartiacque per la vittoria dello scudetto: due anni fa da parte dell'Inter, l'anno scorso da parte del Milan. Oggi il tricolore sembra viaggiare spedito verso Napoli e le milanesi dovranno spartirsi ciò che rimane, ovvero un posto Champions. Ma non sarà facile non solo a livello sportivo, con il rendimento delle difese da migliorare e non solo, ma anche dal punto di vista giudiziario: nella giornata di ieri il presidente dell'Inter Zhang sarebbe finito all'interno di una vicenda legale che lo vede contrapposto alla China Construction Bank Asia che gli chiede 300 milioni di prestito non onorati e sarebbe intenzionata a rifarsi sui beni italiani del numero uno nerazzurro. Anche il club rossonero è protagonista di vicede legali con l'ex socio di minoranza Blue Skye sul piede di guerra per la cessione, secondo loro irregolare e non trasparente, del Milan da Elliott a RedBird.