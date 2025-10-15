Repubblica (ed.Milano): "San Siro come Wembley. Così Norman Foster ha rinnovato un simbolo"

L'edizione milanese di Repubblica titola così stamattina: "San Siro come Wembley. Così Norman Foster ha rinnovato un simbolo". Il nuovo stadio di Milan e Inter sarà il terzo impianto progettato insieme dagli studi Foster + Partners, fondato da lord Norman Foster, e Manica Architecture, guidato da David Manica. Gli altri due sono due tra gli stadi più famosi al mondo: si tratta del nuovo Wembley Stadium di Londra, inaugurato nel 2007 sulle ceneri del mitico Empire Stadium, e il monumentale Lusail Stadium del Qatar, realizzato per il Mondiale invernale del 2022. "In entrambi i casi, il filo conduttore è coniugare estetica, tecnologia e vivibilità urbana. Se i manager dei fondi proprietari di Milan e Inter, rispettivamente RedBird e Oaktree, hanno deciso di affidarsi alla rodata coppia di progettisti, è anche perché hanno apprezzato i frutti della loro collaborazione" scrive il quotidiano.

Per quanto riguarda il nuovo stadio di Milan e Inter non si conoscono molti dettagli e non è ancora chiaro che richiamerà in qualcosa l’attuale San Siro o se sarà completamente diverso. Le poche certezze che ci sono è che avrà 71500 posti, che sarà in parte interrato in modo da avere un impatto ambientale minore e in armonia con l’area di 280 mila metri quadrati, in gran parte verde, che lo affiancherà. Sarò poi dotato di copertura fotovoltaica, ventilazione naturale e sistemi di recupero dell’acqua piovana, come tutte le nuove arene. Il nuovo impianto non ospiterà solo le partite di Milan e Inter, ma ospiterà anche dei concerti durante il periodo estivo. Le proprietà dei due club milanesi, RedBird e Oaktree, contano di spendere 1,3 miliardi di euro, in linea con Wembley, che quasi vent’anni fa fu completato con 918 milioni di euro.

