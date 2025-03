Repubblica: "Milan, esame Como. Conceiçao ringhia: 'Manca il rispetto'"

"Milan, esame Como. Conceiçao ringhia: 'Manca il rispetto'" scrive oggi La Repubblica in edicola soffermandosi sulla sfida di San Siro tra i rossoneri e i lariani. Chiede concentrazione ma anche rispetto l'allenatore rossonero che ormai deve convivere giornalmente con le voci sul suo futuro e sul probabile addio a fine stagione. "Ascolto queste voci da un mese e mezzo. Non posso controllare quello che dicono gli altri, gestisco quello che succede in allenamento. Ma a volte sembra si manchi di rispetto alle persone che sono ancora qua" le dichiarazioni dell'allenatore rossonero alla vigilia.

Conceiçao e le voci su Fabregas

Per il portoghese è una motivazione suppletiva battere Fabregas, accostato anche al Milan? "Se la motivazione partisse da lì, sarei malato, dovrei andare in ospedale. Fabregas è un bravo allenatore, sta facendo bene. La nostra motivazione sono i tre punti. Bisogna studiare i loro punti forti e le loro debolezze e fare il nostro lavoro, concentrandoci su di noi. Se facciamo quello su cui abbiamo lavorato allora siamo più vicini a vincerla. È Milan contro il Como, non Conceiçao contro l'allenatore avversario" le sue parole.