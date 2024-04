Repubblica - Milan, Pioli ha risaldato la sua posizione a suon di risultati e con l’avallo di Ibra

Dopo settimane in cui si è parlato di un suo addio a fine stagione, Stefano Pioli ha rinsaldato la sua posizione a suon di risultati e con l'avallo di Zlatan Ibrahimovic. A riferirlo è questa mattina Repubblica che aggiunge che il tecnico milanista ha allontanato l'ombra dello spagnolo Lopetegui. Il tecnico rossonero ha invitato comunque alla prudenza: "Elogi e critiche, quando si allena una grande squadra, sono in continua altalena. Certo, io amo allenare il Milan".

Queste altre dichiarazioni sul suo futuro pronunciate dopo la vittoria di Firenze: "Sono affezionato tantissimo al Milan: come si fa a non essere affezionati a questo club? Ma non dobbiamo pensare al futuro io e i giocatori. Il club sì, perchè deve programmare, capire dove intervenire. Noi dobbiamo pensare a cosa fare sul campo, ma l'abbiamo sempre fatto, isolandoci a Milanello per preparare le partite. Dobbiamo farlo anche ora: ci sono tante importanti tra campionato e Europa. Se resterei al Milan? Io non ho mai avuto dubbi. Il Milan non si lascia, il Milan è il Milan e io mi trovo benissimo. Poi siamo ambiziosi e tutti si aspettano che tu possa vincere tutte le partite. Abbiamo vinto lo Scudetto due anni fa e tutti si aspettano di vincere. Io sono felicissimo al Milan, poi dipende da quello che succederà. Io sto bene con tutti, con Furlani, Ibra, Moncada... Sto bene al Milan".