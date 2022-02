L’edizione odierna de La Repubblica si sofferma in prima pagina sul successo ottenuto dal Napoli ieri a Venezia per 2-0, risultato che porta il club partenopeo a pari punti con il Milan e a -1 dall’Inter, prima della classe. “Il Napoli vince. Si riaccende la sfida per lo scudetto” il titolo proposto dal quotidiano questa mattina.