Repubblica titola: "Cardinale si presenta: 'Odio perdere'. Per ora vince Elliott"

Il passaggio di mano ai vertici del club rossonero è finalmente avvenuto: RedBird Capital Partners ha rilevato le quote di maggioranza del Milan e Gerry Cardinale ha già fatto le sue prime dichiarazioni da proprietario della squadra Campione d'Italia. Come scrive questa mattina Repubblica infatti: "Cardinale si presenta: 'Milan, odio perdere'". I due punti su cui il nuovo numero uno di via Aldo Rossi ha spinto molto sono stati proprio la fame di vittoria e la continuità con la vecchia gestione. Famiglia Singer che, dal canto suo, rimarrà comunque in società, in minoranza, ma comunque con un certo peso. Il fondo Elliott si riserva così voce in capitolo in un progetto che ha dimostrato stargli a cuore oltre che ulteriori fonti di guadagno. In primis, la proprietà uscente incasserà l'equivalente del 70% ceduto come maggioranza che, per le indiscrezioni, dovrebbe essere una cifra pari a 840 milioni di dollari. Poi, secondo alcune voci non smentite, Elliott avrebbe garantito un prestito di 600 milioni con tasso di interesse attorno al 15% che gli permetterebbe di incassare 90 milioni all'anno circa. Infine, andrà valutato il 30% che a oggi rimane in mano ai Singer, che potrebbe portare il costo totale dell'operazione a 1.7 miliardi di euro.